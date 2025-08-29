Роман Сафиуллин проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во 2-м круге US Open — 2025

В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в мужской одиночной сетке между 94-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 27-м в рейтинге ATP Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев). Оже-Альяссим одержал победу в трёх сетах — 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Сафиуллин выполнил четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим 14 раз подал навылет при пяти двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из 13 заработанных.
В третьем круге US Open — 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (третий посев на турнире), выступающим под флагом Германии.
