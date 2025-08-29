Скидки
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 29 августа 2025, счет 0:3, 2-й круг US Open

Роман Сафиуллин проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во 2-м круге US Open — 2025
В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в мужской одиночной сетке между 94-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 27-м в рейтинге ATP Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев). Оже-Альяссим одержал победу в трёх сетах — 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:40 МСК
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 6 5
6 		7 7 7 7
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Сафиуллин выполнил четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим 14 раз подал навылет при пяти двойных ошибках и выиграл за матч три брейк-пойнта из 13 заработанных.

В третьем круге US Open — 2025 Феликс Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (третий посев на турнире), выступающим под флагом Германии.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
