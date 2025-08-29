Скидки
Главная Теннис Новости

Синтаро Мочизуки — Алекс де Минор, результат матча 29 августа 2025, счет 0:3, 2-й круг US Open

Алекс де Минор вышел в третий круг US Open, переиграв Синтаро Мочизуки
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в мужской одиночной сетке между восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (восьмой посев) и 112-м в рейтинге ATP Синтаро Мочизуки из Японии. Де Минор одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:2.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 03:40 МСК
Синтаро Мочизуки
112
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Де Минор выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. Мочизуки пять раз подал навылет при восьми двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 14 заработанных за матч.

В третьем круге US Open — 2025 Алекс де Минор сыграет с победителем матча между 28-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (26-й посев на турнире) и 56-м в рейтинге ATP Даниэлем Альтмайером из Германии.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
