Алекс де Минор вышел в третий круг US Open, переиграв Синтаро Мочизуки

В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в мужской одиночной сетке между восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (восьмой посев) и 112-м в рейтинге ATP Синтаро Мочизуки из Японии. Де Минор одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:2, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Де Минор выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов. Мочизуки пять раз подал навылет при восьми двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из 14 заработанных за матч.

В третьем круге US Open — 2025 Алекс де Минор сыграет с победителем матча между 28-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (26-й посев на турнире) и 56-м в рейтинге ATP Даниэлем Альтмайером из Германии.