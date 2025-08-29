Стефанос Циципас в пяти сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру во втором круге US Open
Поделиться
Завершился матч второго круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд», где встречались 28-я ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас и спортсмен из Германии Даниэль Альтмайер (56-й номер рейтинга). Немецкий теннисист победил со счётом 7:6, 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|3
|5
|
|1
|4
|6
|7
56
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Матч продолжался 4 часа 22 минуты. Стефанос Циципас сделал 17 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Даниэля Альтмайера 15 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге немец встретится с восьмым номером рейтинга Алексом де Минором из Австралии.
Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
07:06
-
06:49
-
06:36
-
05:43
-
05:35
-
04:43
-
04:36
-
04:02
-
03:41
-
03:28
-
03:25
-
03:23
-
03:06
-
02:43
-
02:30
-
02:21
-
02:03
-
01:48
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46
-
23:30
-
23:19
-
23:14
-
23:00
-
22:47
-
22:39
-
22:35