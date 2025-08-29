Стефанос Циципас в пяти сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру во втором круге US Open

Завершился матч второго круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд», где встречались 28-я ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас и спортсмен из Германии Даниэль Альтмайер (56-й номер рейтинга). Немецкий теннисист победил со счётом 7:6, 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.

Матч продолжался 4 часа 22 минуты. Стефанос Циципас сделал 17 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Даниэля Альтмайера 15 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге немец встретится с восьмым номером рейтинга Алексом де Минором из Австралии.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.