Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — Даниэль Альтмайер, результат матча 29 августа 2025, счет 2:3, 2-й круг US Open

Стефанос Циципас в пяти сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру во втором круге US Open
Комментарии

Завершился матч второго круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд», где встречались 28-я ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас и спортсмен из Германии Даниэль Альтмайер (56-й номер рейтинга). Немецкий теннисист победил со счётом 7:6, 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 3 5
7 7 		1 4 6 7
             
Даниэль Альтмайер
56
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Матч продолжался 4 часа 22 минуты. Стефанос Циципас сделал 17 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Даниэля Альтмайера 15 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге немец встретится с восьмым номером рейтинга Алексом де Минором из Австралии.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
