Томми Пол в пяти сетах победил Нуну Боржеша и вышел в третий круг US Open

Завершился матч второго круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», где встречались 41-я ракетка мира теннисист из Португалии Нуну Боржеш и спортсмен из США Томми Пол (14-й номер рейтинга). Американский теннисист победил со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5.

Матч продолжался 4 часа 25 минут. Томми Пол сделал 11 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Нуну Боржеша восемь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. В следующем круге американец встретится с 23-м номером рейтинга Александром Бубликом из Казахстана.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.