Вылет Хачанова после пяти матчболов, официально объявлен соперник Махачева. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге US Open — 2025 с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира Камилю Майхшаку из Польши, боец смешанных единоборств Ислам Махачев (Россия) проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой (Австралия) на UFC 322 в ноябре, «Акрон» без Артёма Дзюбы проиграл «Локомотиву» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.