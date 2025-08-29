Вылет Хачанова после пяти матчболов, официально объявлен соперник Махачева. Главное к утру
Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге US Open — 2025 с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира Камилю Майхшаку из Польши, боец смешанных единоборств Ислам Махачев (Россия) проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой (Австралия) на UFC 322 в ноябре, «Акрон» без Артёма Дзюбы проиграл «Локомотиву» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Карен Хачанов с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025.
- Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 в ноябре.
- «Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву» в Кубке России.
- Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open — 2025, одолев американца Бойера.
- Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного разряда US Open.
- Роман Сафиуллин проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге US Open — 2025.
- Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Риеку» и выйти в основной этап Лиги Европы.
- Блинкова вышла во второй круг US Open в паре, обыграв дуэт Полины Кудерметовой и Потаповой.
- Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2025, где сразится с Шаповаловым.
- Зверев вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Сафиуллиным.
- Дарья Касаткина в трёх сетах одолела Камиллу Рахимову и вышла третий круг US Open — 2025.
- ЦСКА предложил около € 6 млн за трансфер полузащитника «Витории Гимарайнш» — источник.
- Сборная Словении с Лукой Дончичем проиграла Польше на старте Евробаскета-2025.
- Определились все команды-участницы общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026.
Материалы по теме
Комментарии