Вылет Хачанова после пяти матчболов, официально объявлен соперник Махачева. Главное к утру

29 августа главные новости спорта, результаты Лиги Конференций, Лиги Европы, Кубок России, US Open, UFC, Евробаскет-2025

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге US Open — 2025 с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира Камилю Майхшаку из Польши, боец смешанных единоборств Ислам Махачев (Россия) проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой (Австралия) на UFC 322 в ноябре, «Акрон» без Артёма Дзюбы проиграл «Локомотиву» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

  1. Карен Хачанов с пяти матчболов проиграл 76-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025.
  2. Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 в ноябре.
  3. «Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву» в Кубке России.
  4. Андрей Рублёв вышел в третий круг US Open — 2025, одолев американца Бойера.
  5. Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг парного разряда US Open.
  6. Роман Сафиуллин проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге US Open — 2025.
  7. Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Риеку» и выйти в основной этап Лиги Европы.
  8. Блинкова вышла во второй круг US Open в паре, обыграв дуэт Полины Кудерметовой и Потаповой.
  9. Янник Синнер уверенно вышел в третий круг US Open — 2025, где сразится с Шаповаловым.
  10. Зверев вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Сафиуллиным.
  11. Дарья Касаткина в трёх сетах одолела Камиллу Рахимову и вышла третий круг US Open — 2025.
  12. ЦСКА предложил около € 6 млн за трансфер полузащитника «Витории Гимарайнш» — источник.
  13. Сборная Словении с Лукой Дончичем проиграла Польше на старте Евробаскета-2025.
  14. Определились все команды-участницы общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026.
