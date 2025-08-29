Аманда Анисимова победила Майю Джойнт во втором круге US Open

В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в женской одиночной сетке между девятой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (восьмой посев) и 43-й в рейтинге WTA Майей Джойнт из Австралии. Победа в двух партиях осталась за Анисимовой — 7:6 (7:2), 6:2).

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Анисимова выполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Джойнт ни разу не подала навылет при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с 50-й ракеткой мира Жаклин Кристиан из Румынии.