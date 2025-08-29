Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова — Майя Джойнт, результат матча 29 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Аманда Анисимова победила Майю Джойнт во втором круге US Open
Комментарии

В ночь с 28 на 29 августа мск на проходящем в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился матч второго круга в женской одиночной сетке между девятой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой (восьмой посев) и 43-й в рейтинге WTA Майей Джойнт из Австралии. Победа в двух партиях осталась за Анисимовой — 7:6 (7:2), 6:2).

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 05:00 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Майя Джойнт
43
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Анисимова выполнила восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Джойнт ни разу не подала навылет при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге US Open — 2025 Аманда Анисимова сыграет с 50-й ракеткой мира Жаклин Кристиан из Румынии.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android