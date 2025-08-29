Скидки
US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 29 августа

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 29 августа
Комментарии

Сегодня, 29 августа, и ночью 30 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей шестого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Третий круг. Частичное расписание на 29-30 августа (время московское):

  • 18:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмма Радукану (Великобритания)
  • 20:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Кристина Букша (Испания)
  • 20:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия)
  • 20:30. Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь)
  • 0:00. Эмма Наварро (США) — Барбора Крейчикова (Чехия)
  • 2:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада)
  • 4:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
