US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 29 августа
Сегодня, 29 августа, и ночью 30 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей шестого игрового дня женского одиночного разряда турнира.
Теннис. US Open — 2025. Женщины. Третий круг. Частичное расписание на 29-30 августа (время московское):
- 18:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмма Радукану (Великобритания)
- 20:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Кристина Букша (Испания)
- 20:00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия)
- 20:30. Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь)
- 0:00. Эмма Наварро (США) — Барбора Крейчикова (Чехия)
- 2:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада)
- 4:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия)
