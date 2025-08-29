US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 29 августа

Сегодня, 29 августа, и ночью 30 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей шестого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Третий круг. Частичное расписание на 29-30 августа (время московское):