Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 29 августа

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 29 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, и ночью 30 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 29-30 августа. Третий круг. Мужчины (время — московское):

  • 18:00. Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия);
  • 18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 18:30. Лучано Дардери (Италия, 32) — Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • 20:30. Бен Шелтон (США, 6) — Адриан Маннарино (Франция);
  • 22:00. Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q);
  • 00:00. Юго Бланше (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 21);
  • 02:00. Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания);
  • 03:30. Жером Ким (Швейцария, Q) — Тейлор Фриц (США, 4).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 29 августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android