US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 29 августа

Сегодня, 29 августа, и ночью 30 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 29-30 августа. Третий круг. Мужчины (время — московское):

18:00. Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

18:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция);

18:30. Лучано Дардери (Италия, 32) — Карлос Алькарас (Испания, 2);

20:30. Бен Шелтон (США, 6) — Адриан Маннарино (Франция);

22:00. Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q);

00:00. Юго Бланше (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 21);

02:00. Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания);

03:30. Жером Ким (Швейцария, Q) — Тейлор Фриц (США, 4).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.