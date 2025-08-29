Елена Рыбакина — Эмма Радукану: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга US Open
Поделиться
Сегодня, 29 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 36-й номер рейтинга Эмма Радукану из Великобритании. Начало поединка запланировано на 18:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции матчей US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакиной и Радукану.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Елены. Она разгромила Эмму в Сиднее-2022 (6:0, 6:1).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2025
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
08:51
-
08:48
-
08:30
-
07:06
-
06:49
-
06:36
-
05:43
-
05:35
-
04:43
-
04:36
-
04:02
-
03:41
-
03:28
-
03:25
-
03:23
-
03:06
-
02:43
-
02:30
-
02:21
-
02:03
-
01:48
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:21
-
00:10
- 28 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:46