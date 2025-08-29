Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Эмма Радукану: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга US Open

Елена Рыбакина — Эмма Радукану: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга US Open
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 36-й номер рейтинга Эмма Радукану из Великобритании. Начало поединка запланировано на 18:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции матчей US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакиной и Радукану.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Елены. Она разгромила Эмму в Сиднее-2022 (6:0, 6:1).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Материалы по теме
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android