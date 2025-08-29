Синнер — о победе над Попыриным: мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о победе над Алексеем Попыриным из Австралии в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
36
Алексей Попырин
А. Попырин
«Я стараюсь играть в лучший теннис, на который способен. Первые матчи всегда отличаются от последующих, и я рад, что прошёл эти матчи настолько хорошо, насколько смог.
Мне показалось, что мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично, особенно вторую подачу. Я очень доволен сегодняшним матчем, стремлюсь улучшить подачу, но в остальном чувствую себя вполне комфортно», — сказал Синнер в интервью на корте.
В третьем круге US Open 30 августа Синнер сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Синнер — действующий чемпион турнира.
