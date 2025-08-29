Синнер — о победе над Попыриным: мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о победе над Алексеем Попыриным из Австралии в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025.

«Я стараюсь играть в лучший теннис, на который способен. Первые матчи всегда отличаются от последующих, и я рад, что прошёл эти матчи настолько хорошо, насколько смог.

Мне показалось, что мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично, особенно вторую подачу. Я очень доволен сегодняшним матчем, стремлюсь улучшить подачу, но в остальном чувствую себя вполне комфортно», — сказал Синнер в интервью на корте.

В третьем круге US Open 30 августа Синнер сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Синнер — действующий чемпион турнира.