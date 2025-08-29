Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о победе над Попыриным: мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично

Синнер — о победе над Попыриным: мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о победе над Алексеем Попыриным из Австралии в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 2
             
Алексей Попырин
36
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Я стараюсь играть в лучший теннис, на который способен. Первые матчи всегда отличаются от последующих, и я рад, что прошёл эти матчи настолько хорошо, насколько смог.

Мне показалось, что мы оба подавали не очень хорошо, но я принимал отлично, особенно вторую подачу. Я очень доволен сегодняшним матчем, стремлюсь улучшить подачу, но в остальном чувствую себя вполне комфортно», — сказал Синнер в интервью на корте.

В третьем круге US Open 30 августа Синнер сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Синнер — действующий чемпион турнира.

Материалы по теме
5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира
5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android