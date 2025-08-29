«Не удивляйся, если я в тебя ударю». Циципас — Альтмайеру после поражения на US Open

28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вступил в словесную перепалку с немцем Даниэлем Альтмайером (56-й номер рейтинга) ATP после очного матча второго круга на US Open — 2025. Альтмайер победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.

«В следующий раз не удивляйся, если я в тебя ударю [мячом], окей? Нет, я говорю, если будешь подавать с руки… если будешь подавать с руки», — сказал Циципас. Альтмайер не отреагировал и молча ушёл.

В третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 Даниэль Альтмайер встретится с Алексом де Минором из Австралии, который занимает восьмую строчку мирового рейтинга.