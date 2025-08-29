Скидки
Главная Теннис Новости

«Не удивляйся, если я в тебя ударю». Циципас — Альтмайеру после поражения на US Open

«Не удивляйся, если я в тебя ударю». Циципас — Альтмайеру после поражения на US Open
28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вступил в словесную перепалку с немцем Даниэлем Альтмайером (56-й номер рейтинга) ATP после очного матча второго круга на US Open — 2025. Альтмайер победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 3 5
7 7 		1 4 6 7
             
Даниэль Альтмайер
56
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

«В следующий раз не удивляйся, если я в тебя ударю [мячом], окей? Нет, я говорю, если будешь подавать с руки… если будешь подавать с руки», — сказал Циципас. Альтмайер не отреагировал и молча ушёл.

В третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 Даниэль Альтмайер встретится с Алексом де Минором из Австралии, который занимает восьмую строчку мирового рейтинга.

