«Не удивляйся, если я в тебя ударю». Циципас — Альтмайеру после поражения на US Open
Поделиться
28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вступил в словесную перепалку с немцем Даниэлем Альтмайером (56-й номер рейтинга) ATP после очного матча второго круга на US Open — 2025. Альтмайер победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3; 7:5.
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|3
|5
|
|1
|4
|6
|7
56
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
«В следующий раз не удивляйся, если я в тебя ударю [мячом], окей? Нет, я говорю, если будешь подавать с руки… если будешь подавать с руки», — сказал Циципас. Альтмайер не отреагировал и молча ушёл.
В третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 Даниэль Альтмайер встретится с Алексом де Минором из Австралии, который занимает восьмую строчку мирового рейтинга.
Комментарии
- 29 августа 2025
-
11:20
-
11:10
-
10:50
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:20
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
08:51
-
08:48
-
08:30
-
07:06
-
06:49
-
06:36
-
05:43
-
05:35
-
04:43
-
04:36
-
04:02
-
03:41
-
03:28
-
03:25
-
03:23
-
03:06
-
02:43
-
02:30
-
02:21
-
02:03
-
01:48
-
01:01