Лучано Дардери — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Сегодня, 29 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Италии Лучано Дардери, занимающий 34-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:30 мск. Это первая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.