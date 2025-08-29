Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лучано Дардери — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Лучано Дардери — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Италии Лучано Дардери, занимающий 34-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:30 мск. Это первая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:30 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Календарь US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Хачанов проиграл в 5 сетах на US Open! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
Live
Хачанов проиграл в 5 сетах на US Open! А Рублёв, Калинская и Александрова победили. LIVE!
Материалы по теме
Опрос
Кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android