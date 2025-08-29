Лучано Дардери — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Сегодня, 29 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Италии Лучано Дардери, занимающий 34-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:30 мск. Это первая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:30 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
