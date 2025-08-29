Скидки
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Кэмерон Норри: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Новак Джокович — Кэмерон Норри: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, занимающий 35-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск. Это седьмая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Счёт личных встреч — 6:0 в пользу Новака. Последний раз Джокович обыгрывал Норри в июне 2025 года в четвёртом круге грунтового «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Календарь US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (м)
