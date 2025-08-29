Новак Джокович — Кэмерон Норри: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 29 на 30 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, занимающий 35-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск. Это седьмая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 6:0 в пользу Новака. Последний раз Джокович обыгрывал Норри в июне 2025 года в четвёртом круге грунтового «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.