Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Сегодня, 29 августа, пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований остались 3 из 13 российских теннисисток, выступления продолжают Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.