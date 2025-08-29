Кори Гауфф объяснила слёзы во время матча с Векич на US Open — 2025

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему заплакала по ходу первого сета в матче второго круга на US Open — 2025 с хорваткой Донной Векич. Гауфф победила со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Честно говоря, сегодня был тяжёлый матч для меня, но я рада, что мне удалось справиться. Последние пару недель выдались тяжёлыми. Я рада вернуться на этот корт, и вы, ребята, принесли мне столько радости. Вы очень мне помогаете. Я делаю это не только для себя, но и для вас. Как бы тяжело ни было внутри, вы со всем справитесь.

Я мало что помню из концовки первого сета, но удивительно, что я смогла из него выбраться. Потом я пошла в туалет, умылась, после этого мне стало намного лучше», — приводит слова Гауфф US Open.