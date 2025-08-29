Хачанов в матче с Майхшаком на US Open провёл 25-й пятисетовик в карьере и проиграл 13-й

Девятая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов провёл 25-й пятисетовик в карьере в матче второго круга US Open — 2025 с поляком Камилем Майхшаком. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

Теперь на счету Хачанова 12 побед и 13 поражений в пятисетовых встречах в карьере.

В третьем круге Открытого чемпионата США – 2025 Камиль Майхшак встретится со швейцарским теннисистом Леандро Риди, занимающим 435-ю строчку рейтинга АТР.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.