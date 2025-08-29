Хачанов в матче с Майхшаком на US Open провёл 25-й пятисетовик в карьере и проиграл 13-й
Девятая ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов провёл 25-й пятисетовик в карьере в матче второго круга US Open — 2025 с поляком Камилем Майхшаком. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:35 МСК
9
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|5
|6 5
|
|6 4
|6
|7
|7 10
76
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Теперь на счету Хачанова 12 побед и 13 поражений в пятисетовых встречах в карьере.
В третьем круге Открытого чемпионата США – 2025 Камиль Майхшак встретится со швейцарским теннисистом Леандро Риди, занимающим 435-ю строчку рейтинга АТР.
Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
