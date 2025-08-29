Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Лейла Фернандес: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Арина Соболенко — Лейла Фернандес: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

В ночь с 29 августа на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 30-я ракетка мира Лейла Фернандес из Канады. Начало поединка запланировано на 2:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Новости. Теннис
