Арина Соболенко — Лейла Фернандес: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 29 августа на 30 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 30-я ракетка мира Лейла Фернандес из Канады. Начало поединка запланировано на 2:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
