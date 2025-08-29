Скидки
Тэйлор Таунсенд — Мирра Андреева: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга US Open

В ночь с 27 на 28 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Начало поединка запланировано на 4:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 04:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла в первом круге Мадрида-2024 со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

