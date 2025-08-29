В 3-й круг US Open вышли четыре российских игрока, с 2020 года было хуже лишь на одном ТБШ

Суммарно четыре российских игрока в мужском и женском одиночном разрядах дошли до стадии третьего круга на Открытом чемпионате США по теннису, за последние пять лет худший показатель был только на «Ролан Гаррос» 2020 года.

В 3-й круг US Open — 2025 вышли только четыре представителя России. У мужчин — это Андрей Рублёв (15-й номер посева), у женщин Мирра Андреева (5), Екатерина Александрова (13) и Анна Калинская (29).

Последний раз четыре россиянина в 3-м круге турнира «Большого шлема» играло на US Open — 2020. Тогда за выход во вторую неделю боролись Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Варвара Грачёва. Худший показатель по числу россиян в третьем круге ТБШ за последние пять лет было только на «Ролан Гаррос» — 2020. Тогда до 3-го раунда дошли Рублёв, Хачанов и Александрова.

Напомним, что на US Open — 2025 стартовало 17 россиян (4 мужчины + 13 женщин), а во второй круг пробилось 13 человек (3+10). Это был лучший показатель с 2008 года по представительству России на этой стадии турнира.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.