Семь победителей турниров «Большого шлема» не дошли до третьего круга US Open — 2025

В мужском и женской одиночных разрядах US Open — 2025 стартовали 19 чемпионов мэйджоров — пять мужчин и 14 женщин. На стадии первого круга выбыли Винус Уильямс, Петра Квитова, Софья Кенин, Мэдисон Киз, Даниил Медведев и Марин Чилич. Во втором круге борьбу за титул завершила Елена Остапенко.

При этом в мужском одиночном разряде продолжают выступления три победителя ТБШ — Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер. В женской сетке из чемпионок мэйджоров остались Ига Швёнтек, Наоми Осака, Арина Соболенко, Кори Гауфф, Барбора Крейчикова, Виктория Азаренко, Эмма Радукану, Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующий победитель соревнований у мужчин — Янник Синнер, у женщин — Арина Соболенко.