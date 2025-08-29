«То, что я сделал, — часть игры». Альтмайер — о словах Циципаса, что он его ударит мячом

56-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер отреагировал на поведение грека Стефаноса Циципаса (28-й номер рейтинга ATP) после очного матча второго круга на US Open — 2025. Немец победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3; 7:5. Циципас остался недовольным подачами Альтмайера с руки и пригрозил ударить в него мячом.

«Я знаю, в пылу борьбы можно сказать то, что обычно не говоришь, а потом жалеешь. Даже если бы я проиграл, не стал бы ввязываться в словесную перепалку, потому что после матча нужно остыть. Посмотрим, изменит ли Циципас свою позицию или останется при своём мнении. По-моему, всё хорошо. Я знаю: то, что я сделал, — часть игры», — приводит слова Альтмайера Punto de Break.