Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«То, что я сделал, — часть игры». Альтмайер — о словах Циципаса, что он его ударит мячом

«То, что я сделал, — часть игры». Альтмайер — о словах Циципаса, что он его ударит мячом
Комментарии

56-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер отреагировал на поведение грека Стефаноса Циципаса (28-й номер рейтинга ATP) после очного матча второго круга на US Open — 2025. Немец победил со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3; 7:5. Циципас остался недовольным подачами Альтмайера с руки и пригрозил ударить в него мячом.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 3 5
7 7 		1 4 6 7
             
Даниэль Альтмайер
56
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

«Я знаю, в пылу борьбы можно сказать то, что обычно не говоришь, а потом жалеешь. Даже если бы я проиграл, не стал бы ввязываться в словесную перепалку, потому что после матча нужно остыть. Посмотрим, изменит ли Циципас свою позицию или останется при своём мнении. По-моему, всё хорошо. Я знаю: то, что я сделал, — часть игры», — приводит слова Альтмайера Punto de Break.

Материалы по теме
«Не удивляйся, если я в тебя ударю». Циципас — Альтмайеру после поражения на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android