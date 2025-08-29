Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

26 сеяных теннисистов не дошли до третьего круга US Open — 2025

26 сеяных теннисистов не дошли до третьего круга US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

26 сеяных теннисистов в мужском и женском одиночных разрядах не дошли до третьего круга Открытого чемпионата США 2025 года.

В первых двух кругах US Open из борьбы у мужчин выбыли 14 из 32 сеяных игроков, у женщин — 12.

Поражения сеяных игроков в первом круге US Open

Мужчины:
Даниил Медведев (13-й номер посева)
Уго Умбер (22)
Алекс Михельсен (28)
Таллон Грикспор (29).

Женщины:
Мэдисон Киз (6)
Элина Свитолина (12)
Клара Таусон (14)
Диана Шнайдер (20)
Виктория Мбоко (22)
Вероника Кудерметова (24)
Софья Кенин (26)
Даяна Ястремская (30).

Поражения сеяных игроков во втором круге US Open

Мужчины:
Джек Дрейпер (5) (отказ)
Карен Хачанов (9)
Хольгер Руне (11)
Каспер Рууд (12)
Якуб Меншик (16)
Алехандро Давидович-Фокина (18)
Франсиско Серундоло (19)
Стефанос Циципас (26)
Брэндон Накашима (30)
Габриэль Диалло (31).

Женщины:
Белинда Бенчич (16)
Людмила Самсонова (17)
Елена Остапенко (25)
Маккартни Кесслер (32).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующий победитель соревнований у мужчин — Янник Синнер, у женщин — Арина Соболенко.

Сетка US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android