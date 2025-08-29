Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26 сеяных теннисистов не дошли до третьего круга US Open — 2025

26 сеяных теннисистов в мужском и женском одиночных разрядах не дошли до третьего круга Открытого чемпионата США 2025 года.

В первых двух кругах US Open из борьбы у мужчин выбыли 14 из 32 сеяных игроков, у женщин — 12.

Поражения сеяных игроков в первом круге US Open

Мужчины:

Даниил Медведев (13-й номер посева)

Уго Умбер (22)

Алекс Михельсен (28)

Таллон Грикспор (29).

Женщины:

Мэдисон Киз (6)

Элина Свитолина (12)

Клара Таусон (14)

Диана Шнайдер (20)

Виктория Мбоко (22)

Вероника Кудерметова (24)

Софья Кенин (26)

Даяна Ястремская (30).

Поражения сеяных игроков во втором круге US Open

Мужчины:

Джек Дрейпер (5) (отказ)

Карен Хачанов (9)

Хольгер Руне (11)

Каспер Рууд (12)

Якуб Меншик (16)

Алехандро Давидович-Фокина (18)

Франсиско Серундоло (19)

Стефанос Циципас (26)

Брэндон Накашима (30)

Габриэль Диалло (31).

Женщины:

Белинда Бенчич (16)

Людмила Самсонова (17)

Елена Остапенко (25)

Маккартни Кесслер (32).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующий победитель соревнований у мужчин — Янник Синнер, у женщин — Арина Соболенко.