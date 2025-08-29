Скидки
Теннис Новости

Соболенко одержала 30 побед на US Open за 36 игр, это лучший результат с 2009-го у женщин

Соболенко одержала 30 побед на US Open за 36 игр, это лучший результат с 2009-го у женщин
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала 30 побед за Открытом чемпионате США за 36 матчей, став лучшей по этому показателю с 2009 года в женском туре.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Во втором круге US Open — 2025 Соболенко обошла россиянку Полину Кудерметову со счётом 7:6 (7:4), 6:2 и выиграла 30-й матч в карьере на мэйджоре в Нью-Йорке. Для 30 побед Соболенко понадобилось 36 матчей — это наилучший результат в женском турнире US Open с 2009 года — тогда Ким Клейстерс одержала свою 30-ю победу в 35-м матче.

В третьем круге US Open Соболенко сыграет с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (31-й номер посева).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующий победитель соревнований у мужчин — Янник Синнер, у женщин — Соболенко.

Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
До третьего круга US Open не дошли 26 сеяных. А Джокович повторил рекорд Федерера
