Соболенко одержала 30 побед на US Open за 36 игр, это лучший результат с 2009-го у женщин

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала 30 побед за Открытом чемпионате США за 36 матчей, став лучшей по этому показателю с 2009 года в женском туре.
Во втором круге US Open — 2025 Соболенко обошла россиянку Полину Кудерметову со счётом 7:6 (7:4), 6:2 и выиграла 30-й матч в карьере на мэйджоре в Нью-Йорке. Для 30 побед Соболенко понадобилось 36 матчей — это наилучший результат в женском турнире US Open с 2009 года — тогда Ким Клейстерс одержала свою 30-ю победу в 35-м матче.
В третьем круге US Open Соболенко сыграет с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (31-й номер посева).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн. Действующий победитель соревнований у мужчин — Янник Синнер, у женщин — Соболенко.
