Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф встала на сторону Тэйлор Таунсенд в её конфликте с Еленой Остапенко на US Open

Кори Гауфф встала на сторону Тэйлор Таунсенд в её конфликте с Еленой Остапенко на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о скандале между американкой Тэйлор Таунсенд и Еленой Остапенко из Латвии на US Open — 2025.

«Тэйлор всегда хорошо играла у сетки, ещё с юниорских лет, это не противоречит правилам. Думаю, Елена, вероятно, испытывала определенные эмоции после поражения. Не следовало такого говорить, независимо от того, что ты чувствуешь. Зная Тэйлор лично, могу сказать, что она совершенно не такая. Она очень добрая. Каждый раз, когда у меня были трудности на корте, она писала мне, чтобы убедиться, что у меня всё в порядке.

Честно говоря, мне неприятно это видеть. Возможно, некоторые люди впервые узнают, кто такая Тэйлор Таунсенд, и я не хочу, чтобы это было главным, чем она запомнится, потому что она намного больше, чем эта ситуация. Она мама, прекрасный друг, талантливая теннисистка и хороший человек», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Материалы по теме
Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования
Таунсенд ответила на обвинения Остапенко в неуважительном поведении на разминке на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android