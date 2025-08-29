Кори Гауфф встала на сторону Тэйлор Таунсенд в её конфликте с Еленой Остапенко на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о скандале между американкой Тэйлор Таунсенд и Еленой Остапенко из Латвии на US Open — 2025.

«Тэйлор всегда хорошо играла у сетки, ещё с юниорских лет, это не противоречит правилам. Думаю, Елена, вероятно, испытывала определенные эмоции после поражения. Не следовало такого говорить, независимо от того, что ты чувствуешь. Зная Тэйлор лично, могу сказать, что она совершенно не такая. Она очень добрая. Каждый раз, когда у меня были трудности на корте, она писала мне, чтобы убедиться, что у меня всё в порядке.

Честно говоря, мне неприятно это видеть. Возможно, некоторые люди впервые узнают, кто такая Тэйлор Таунсенд, и я не хочу, чтобы это было главным, чем она запомнится, потому что она намного больше, чем эта ситуация. Она мама, прекрасный друг, талантливая теннисистка и хороший человек», — приводит слова Гауфф Punto de Break.