Янник Синнер: хорошо, что есть такой игрок, как Алькарас, за которым приятно наблюдать

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о различиях в игре с испанцем Карлосом Алькарасом на разных покрытиях.

«Он, конечно, универсальный игрок. Мы видели это много-много раз: были победы на «Ролан Гаррос», на «Уимблдоне», и здесь (на US Open. — Прим. «Чемпионата»). Это показывает, что он умеет играть на любом покрытии. Я видел его матчи здесь, он играет очень хорошо сейчас и практически не ошибается. Так что он уверен в себе. Играть против него очень сложно, потому что тактически ты готовишься к матчам по-разному.

Он главный фаворит на каждом турнире, он может играть в разном стиле, умеет решать проблемы. Это здорово для спорта. Хорошо, что есть такой игрок, как Карлос, интересный и за которым приятно наблюдать, и это то, что любят люди», — сказал Синнер на пресс-конференции.

