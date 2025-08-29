«Я здесь, чтобы испортить всем праздник». Александр Зверев — о желании выиграть US Open

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил о готовности победить на US Open — 2025. Сегодня, 29 августа, он победил британца Джейкоба Фирнли во втором круге со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Лёгких матчей тут не бывает. Уровень тенниса растёт, и сейчас все играют отлично. Я здесь, чтобы испортить всем праздник. И именно это я и планирую сделать», — приводит слова Зверева сайт US Open.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2025 Зверев поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.