«Я здесь, чтобы испортить всем праздник». Александр Зверев — о желании выиграть US Open

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил о готовности победить на US Open — 2025. Сегодня, 29 августа, он победил британца Джейкоба Фирнли во втором круге со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Джейкоб Фирнли
60
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

«Лёгких матчей тут не бывает. Уровень тенниса растёт, и сейчас все играют отлично. Я здесь, чтобы испортить всем праздник. И именно это я и планирую сделать», — приводит слова Зверева сайт US Open.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2025 Зверев поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер.

