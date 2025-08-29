Рублёв — о матче на US Open: в четвёртом сете принесли суши. Съел все протеины, бананы

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что из-за головокружения был вынужден есть суши во время матча второго круга на US Open — 2025 с американцем Тристаном Бойером, которого обыграл со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

— Я недостаточно поел перед матчем, и через час после начала почувствовал сильный голод. А когда я такой голодный и пытаюсь держать концентрацию, уровень сахара падает и голова кружится.

— Думали ли вы попросить, чтобы вам еды принесли?

— Да, мне в четвёртом сете принесли суши, поел их да и много всего. Съел почти все протеины, гели, которые у меня были, но это не особо помогало. Наверное, время нужно. Не знаю, сколько бананов сегодня съел, но сейчас живот набит под завязку.

— С вами часто такое случается?

— Нет, впервые. Иногда бывает, что кружится голова из-за погоды, болезни или ещё чего. Но из-за голода — впервые в жизни!

— Никогда суши не ели во время матча?

— Никогда в жизни, — сказал Рублёв на пресс-конференции.