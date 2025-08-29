«Мне вообще всё равно». Рублёв ответил на вопрос о нежелании пожимать руку после матча

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём отношении к традиционным рукопожатиям после матчей.

— Хочу спросить о рукопожатиях в теннисе после матча. Никогда не думали — не хочу пожимать руку этому человеку? Ну, например, если он пытался сжульничать?

— Нет, никогда в жизни. Мне вообще всё равно, я очень легко отношусь к таким вещам. Может, лет в 11-12… Даже не могу вспомнить, но, вероятно, была такая ситуация лет в 11-12, потому что в этом возрасте играешь без рефери. Никто не следит, все жульничают и с мячами, и со счётом. Можно выиграть сет, а парень говорит: «Нет, это он выиграл сет». Вот в таких ситуациях не помню, жали ли мы руки или просто говорили друг другу всякие плохие слова. Но начиная с официальных матчей — юниорских, ITF — такого никогда не было.

— Вам нравится, что в теннисе есть эти рукопожатия?

— Если честно, мне всё равно. Если есть такое правило — отлично, с удовольствием пожму руку. Если будет другое правило — окей, я спокойно к этому отношусь, — сказал Рублёв на пресс-конференции.