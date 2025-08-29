Скидки
Андрей Рублёв рассказал, как веселился с Бубликом и Сафиным после тренировки на US Open

Андрей Рублёв рассказал, как веселился с Бубликом и Сафиным после тренировки на US Open
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о дурачестве с казахстанским теннисистом Александром Бубликом и своим тренером Маратом Сафиным на кортах US Open — 2025.

— Видел видео, где вы с Бубликом и Маратом Сафиным бьёте по мячам, вы их пытались болельщикам закинуть?
— Нет, на центральный корт (смеётся).

— Получилось? И каково вообще быть на корте с этими двумя, потому что это много озорства.
— Уф, даже не знаю, что сказать (улыбается). Бублика я знаю с детства, но мы почти не проводим время вместе, если не считать тенниса. Вчера я заканчивал тренировку, а он начинал после меня. А Марат меня подначил, типа – как думаешь, сможешь закинуть мяч на центральный корт? Так всё и началось, и мы все попробовали это сделать. А с Маратом побыть здорово, он придаёт уверенности, даёт много хороших советов. Я это очень ценю.

— Так у вас получилось?
— Смотря на какой корт. За красные камни нам удалось перекинуть, но через террасу, через верхние трибуны – нет. Это невозможно, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

