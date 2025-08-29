Скидки
«На расслабоне, с сигареткой». Рублёв рассказал историю о Сафине, рассмешившую его до слёз

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился забавной историей о своём тренере Марате Сафине, которая довела его до слёз.

«О Марате тысяча историй! Даже не обязательно его знать, некоторые можно почитать в интернете. Не знаю, смешная она или нет, но мне было смешно, когда рассказали. Это было в Мадриде, когда в Европе вырубилось электричество. Мы должны были уезжать на поезде, и прямо перед отъездом свет вырубился. Ничего не работало, такси было не заказать.

Они пошли с чемоданами пешком в отель, потому что, ну а что ещё делать? Ничего не работает, ни телефоны, ничего. И Марат был на полном расслабоне. Что бы ни случилось, он вообще не переживает. На полном расслабоне. И вот они пошли, потом остановились в парке, купили поесть, полежали в парке с моим тренером и одним другом. Меня с ними не было, мне потом это рассказали.

Они даже поспали пару часиков, а потом мой тренер Фернандо спросил – «Марат, что делать будем? У меня нет налички, как выживать будем, чем платить? Даже позвонить нельзя». А Марат на расслабоне, с сигареткой – «Не парься, у меня с собой куча нала». Тянется в карман и такой – «Чёрт!». Он забыл деньги в сейфе в номере, когда выезжал. И вот от этой одной негативной эмоции я смеялся до слёз!» — сказал Рублёв на пресс-конференции.

