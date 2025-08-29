Елена Рыбакина — Эмма Радукану: онлайн-трансляция третьего круга US Open начнётся в 18:00

Сегодня, 29 августа, в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 36-й номер рейтинга Эмма Радукану из Великобритании. Начало поединка запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакиной и Радукану.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Елены. Она разгромила Эмму в Сиднее-2022 (6:0, 6:1).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.