«Всё может очень быстро поменяться». Андрей Рублёв — о соперничестве в мужском теннисе

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне конкуренции в современном ATP-туре.

— Ваше поколение оказалось между «Большой тройкой» и теми ребятами, которые сейчас. Каково вам ментально? Сначала вы играли с «Большой тройкой», когда они были на пике, а теперь приходится с этими молодыми ребятами. Как будто только пришло ваше время, а тут появились они.

— Да ничего, всё равно веришь, что и у некоторых из нас ещё будет шанс чего-то достичь. Надо продолжать биться. Теннис становится старше, так что у нас, будем надеяться, ещё есть минимум лет 10 карьеры. Посмотрим, что будет, всё может очень быстро поменяться, — сказал Рублёв на пресс-конференции.