Синнер: на US Open я не защищаю титул, а всегда охочусь за новым

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился своим настроем на US Open — 2025, где он защищает прошлогодний титул.

«Как я всегда говорю, я не защищаю титул, а постоянно охочусь за новым. На каждом турнире начинаешь с 0 в первом круге, и если играешь плохо, ты вылетаешь. Стремлюсь к трофеям, к хорошим результатам. Конечно, я знаю, как много поставлено на карту на этом турнире и в конце года, но, с другой стороны, стараюсь играть как можно лучше. А потом посмотрим, что получится. Остальное я контролировать не могу», — сказал Синнер на пресс-конференции.