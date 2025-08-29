Андрей Рублёв назвал теннисистов с самыми сложными ударами

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выделил игроков с самыми непростыми ударами в теннисе.

— Назовите два-три самых сложных удара, с которыми вы сталкивались за карьеру?

— Подача Опелки, Кирьоса, Иснера… Бэкхенд Джоковича, Зверева, Синнера. Форхенд Алькараса, Надаля, Тима, Шелтона. Много всяких, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

На проходящем ныне Открытом чемпионате США — 2025 Рублёв уже вышел в третий круг. Во втором круге он победил американца Тристана Бойера со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). За выход в 1/8 финала Андрей поборется с представителем Гонконга Коулманом Воном.