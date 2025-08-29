Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв назвал теннисистов с самыми сложными ударами

Андрей Рублёв назвал теннисистов с самыми сложными ударами
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выделил игроков с самыми непростыми ударами в теннисе.

— Назовите два-три самых сложных удара, с которыми вы сталкивались за карьеру?
— Подача Опелки, Кирьоса, Иснера… Бэкхенд Джоковича, Зверева, Синнера. Форхенд Алькараса, Надаля, Тима, Шелтона. Много всяких, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

На проходящем ныне Открытом чемпионате США — 2025 Рублёв уже вышел в третий круг. Во втором круге он победил американца Тристана Бойера со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). За выход в 1/8 финала Андрей поборется с представителем Гонконга Коулманом Воном.

Материалы по теме
«Всё может очень быстро поменяться». Андрей Рублёв — о соперничестве в мужском теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android