Теннис

Винус Уильямс сравнила Лейлу Фернандес с Сереной после выхода во 2-й круг US Open в паре

Винус Уильямс сравнила Лейлу Фернандес с Сереной после выхода во 2-й круг US Open в паре
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от игры с канадкой Лейлой Фернандес в паре на US Open — 2025. Они вышли во второй круг соревнований.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 22:25 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Л. Киченок Э. Перес

«Я не очень хороша в парном разряде. Я не особо понимаю, что делаю, просто очень стараюсь. [Раньше] у меня была отличная партнёрша. Сейчас у меня ещё одна хорошая партнёрша, спасибо ей за возможность сыграть здесь. Лейла — моя лучшая напарница за исключением Серены. Мы играем в похожем стиле, только я немного крупнее.

У меня никогда не было партнёрши с таким настроем, кроме Серены, конечно. Так что было очень весело, и я думаю, мы можем продолжать играть лучше», — сказала Винус после матча.

