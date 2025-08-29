Винус Уильямс сравнила Лейлу Фернандес с Сереной после выхода во 2-й круг US Open в паре

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от игры с канадкой Лейлой Фернандес в паре на US Open — 2025. Они вышли во второй круг соревнований.

«Я не очень хороша в парном разряде. Я не особо понимаю, что делаю, просто очень стараюсь. [Раньше] у меня была отличная партнёрша. Сейчас у меня ещё одна хорошая партнёрша, спасибо ей за возможность сыграть здесь. Лейла — моя лучшая напарница за исключением Серены. Мы играем в похожем стиле, только я немного крупнее.

У меня никогда не было партнёрши с таким настроем, кроме Серены, конечно. Так что было очень весело, и я думаю, мы можем продолжать играть лучше», — сказала Винус после матча.