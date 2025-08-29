Арина Соболенко составила свой топ-5 величайших теннисистов. Она не назвала Джоковича

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко составила рейтинг пятерых величайших игроков, по своему мнению. В список она не включила 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

«Федерер, разумеется. Надаль. Безумно, как он вкладывался. Конечно же, Серена, то, как она доминировала. Штеффи Граф, я её очень люблю. У нас четыре? Нужно ещё одного. Агасси. Да, Штеффи, Агасси, это лучшая семья», — сказала Соболенко в интервью Boardroom.

На проходящем ныне US Open — 2025 Арина Соболенко уже вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала соревнований она поборется с канадкой Лейлой Фернандес, матч состоится в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.