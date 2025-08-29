Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко составила свой топ-5 величайших теннисистов. Она не назвала Джоковича

Арина Соболенко составила свой топ-5 величайших теннисистов. Она не назвала Джоковича
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко составила рейтинг пятерых величайших игроков, по своему мнению. В список она не включила 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича.

«Федерер, разумеется. Надаль. Безумно, как он вкладывался. Конечно же, Серена, то, как она доминировала. Штеффи Граф, я её очень люблю. У нас четыре? Нужно ещё одного. Агасси. Да, Штеффи, Агасси, это лучшая семья», — сказала Соболенко в интервью Boardroom.

На проходящем ныне US Open — 2025 Арина Соболенко уже вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала соревнований она поборется с канадкой Лейлой Фернандес, матч состоится в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.

Материалы по теме
Соболенко одержала 30 побед на US Open за 36 игр, это лучший результат с 2009-го у женщин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android