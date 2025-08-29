«Мне придётся диктовать ход матча». Шаповалов — о третьем круге с Синнером на US Open

29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от встречи с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на US Open — 2025. Игроки встретятся в матче третьего круга, который состоится завтра, 30 августа.

«У него нет слабых мест. Он надёжен во всех отношениях. Мне придётся диктовать ход матча, стараться играть в свой теннис и наносить мощные удары. Он не подарит мне многого, поэтому мне придётся брать от него всё, что получится, и использовать свои возможности. Постараюсь быть агрессивным и не позволять ему слишком сильно доминировать», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.