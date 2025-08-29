«Мне придётся диктовать ход матча». Шаповалов — о третьем круге с Синнером на US Open
29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от встречи с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на US Open — 2025. Игроки встретятся в матче третьего круга, который состоится завтра, 30 августа.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
«У него нет слабых мест. Он надёжен во всех отношениях. Мне придётся диктовать ход матча, стараться играть в свой теннис и наносить мощные удары. Он не подарит мне многого, поэтому мне придётся брать от него всё, что получится, и использовать свои возможности. Постараюсь быть агрессивным и не позволять ему слишком сильно доминировать», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.
Комментарии
