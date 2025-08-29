Шаповалов — о преодолении трудностей: моё имя уже не пугает так, как когда был 10-м в мире

29-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что он извлёк из своих проблем за последние годы.

«Я очень благодарен за всё, что сделал в для своего колена. Это был самый большой вызов в моей жизни. Не знал, смогу ли снова играть без боли. В те дни в голове было много сомнений. Это были тяжелые моменты. Это был трудный путь. Я играл, но не выигрывал, или в других матчах боль в колене усиливалась. Всегда благодарил свою команду за то, что они были рядом и поддерживали меня в эти моменты.

В прошлом году мне пришлось запастись терпением. Победа в Белграде в последнюю неделю года стоила того. Эта победа значила в 100 раз больше, чем мой первый титул в Стокгольме. Никогда не бывает легко возвращаться в рейтинге. Появляется много новых молодых игроков, и моё имя уже не пугает так, как когда я был 10-м в мире. Сейчас у меня отличное время. Я выиграл два титула в 2025 году и играю в отличный теннис. В третьем раунде у меня есть прекрасная возможность сыграть против Янника. С нетерпением жду этого", — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

В этом сезоне Шаповалов стал чемпионом турниров ATP-500 в Далласе и ATP-250 в Лос-Кабосе. В третьем круге US Open — 2025 Денис встретится с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.