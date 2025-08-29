Лабубу Наоми Осаки получила гостевую аккредитацию на US Open — 2025

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что её игрушка Лабубу, которая названа в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг, получила гостевую аккредитацию на Открытом чемпионате США — 2025.

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

«Она настолько культовая, что у неё есть собственный пропуск», — подписала фото Осака.

На старте US Open — 2025 Осака обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:3, 6:4). Во втором круге японка оказалась сильнее американки Хейли Баптист (6:3, 6:1). Далее Наоми встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (18-я в рейтинге).