Соболенко рассказала, когда впервые почувствовала, что её уровень игры достоин топ-10

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в какой момент поняла, что её уровень игры достоин топ-10.

– Последние шесть лет ты входишь в топ-10. В какой момент ты почувствовала, что начинаешь пробиваться наверх?
– Это долгий процесс. С самого юного возраста я мечтала стать номером один. Это тяжёлый труд. В момент, когда я пробилась в топ-50 и становилась всё лучше и лучше с каждым годом, я почувствовала, что, возможно, смогу достичь этого. А когда я вошла в топ-10, появилась уверенность, что однажды смогу достичь своей цели. Я просто очень много работала и твёрдо верила, что смогу «пробить эту стену», – приводит слова Соболенко Boardroom.

На проходящем ныне US Open — 2025 Арина Соболенко уже вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала соревнований она поборется с канадкой Лейлой Фернандес, матч состоится в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.

