Кори Гауфф: если бы я завтра ушла, у меня была бы карьера, о которой многие мечтают

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о давлении после того, как заплакала по ходу первого сета в матче второго круга на US Open — 2025 с хорваткой Донной Векич. Гауфф победила со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Это по-человечески. Будучи спортсменом, люди игнорируют эту человеческую сторону. Если бы я завтра ушла на пенсию и больше не взяла в руки ракетку, у меня была бы карьера, о которой многие мечтают. В этот момент я немного поддаюсь давлению, но это нормально. Все профессиональные спортсмены, которые стояли на том же пьедестале, что и я, испытывали это давление в какой-то момент своей карьеры и показывали его либо публично, как я, либо в приватной обстановке», — приводит слова Гауфф We Love Tennis.