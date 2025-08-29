Арина Соболенко ответила, давит ли на неё статус первой ракетки мира

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о давлении, которое может испытывать игрок, находящийся на первой строчке рейтинга.

— В спорте всегда много давления, кажется, что в теннисе оно особенно сильное, ведь это индивидуальный вид спорта. Появляется ли ещё один уровень давления, когда ты становишься номером один? Потому что когда ты поднимаешься наверх, у тебя есть чёткая цель, а когда уже там — нужно удерживать позицию.

– Я думаю, давление — это часть нашей жизни. И в тот момент, когда ты понимаешь, что это нормально и что его не нужно избегать, а нужно научиться с ним жить, становится легче. Оно всегда рядом, но ты просто отодвигаешь его в сторону и сосредотачиваешься на других вещах.

Снова хочу сказать: очень важно иметь рядом правильных людей, потому что, когда у тебя есть здоровая атмосфера, отличная команда, семья, друзья, когда у тебя действительно здоровая среда, это тоже помогает забыть о давлении и фокусироваться на правильных вещах, – приводит слова Соболенко Boardroom.