Соболенко: думаю, в топ-10 на самом деле никто особо не обращает внимания на рейтинг

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, насколько для неё важны победы на турнирах серии «Большого шлема».

— Если оглянуться на карьеры игроков, все говорят о турнирах «Большого шлема»? То есть, даже несмотря на то что быть первым номером в мире — это невероятно, в твоём положении главный фокус всё же на мэйджорах?

— Конечно, все гонятся за мэйджорами, и, думаю, в топ-10 на самом деле никто особо не обращает внимания на рейтинг. Он имеет значение только в контрактах и бонусах. Так что, конечно, хочется оставаться как можно выше, но, чтобы продолжать оставаться на этом уровне, нужно каждый день работать над собой, пытаться привнести что-то новое в игру, в каком-то смысле удивлять себя новыми инструментами. В конце концов, все мы сосредоточены на титулах, на том, чтобы завоевать их как можно больше, – приводит слова Соболенко Boardroom.

На проходящем ныне US Open — 2025 Арина Соболенко уже вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала соревнований она поборется с канадкой Лейлой Фернандес, матч состоится в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.