«То же самое было с Джоковичем». Фирнли пожаловался на опоздание Зверева на US Open

60-я ракетка мира британский теннисист Джейкоб Фирнли пожаловался на опоздание третьей ракетки мира немца Александра Зверева перед их встречей второго круга на US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу немца.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
«Я как будто ожидал этого. Ну, такое уже было со Зверевым в Австралии, и он всегда говорит: «Извини», но при этом знает, что делает. То же самое было с Новаком Джоковичем на Уимблдоне. Они играют с задержкой, и я не знаю, разрешено ли это по правилам. Не знаю точного правила, просто не знаю. Если меня вызывают, я прихожу, потому что не знаю, что будет дальше. Но нет, он вправе тратить своё время. Я почти ожидал этого. Мой тренер тоже. Каждый раз, когда я играл с ним, он поступал примерно так же», — приводит слова Фирнли TNT Sports.
- 29 августа 2025
-
20:29
-
20:24
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:13
-
19:12
-
19:08
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:20
-
16:47
-
16:22
-
16:07
-
15:37
-
15:18
-
15:00
-
14:41
-
14:22
-
14:12
-
13:43
-
13:32
-
13:01
-
12:50
-
12:15