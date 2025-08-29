Скидки
«То же самое было с Джоковичем». Фирнли пожаловался на опоздание Зверева на US Open

60-я ракетка мира британский теннисист Джейкоб Фирнли пожаловался на опоздание третьей ракетки мира немца Александра Зверева перед их встречей второго круга на US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу немца.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Джейкоб Фирнли
60
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

«Я как будто ожидал этого. Ну, такое уже было со Зверевым в Австралии, и он всегда говорит: «Извини», но при этом знает, что делает. То же самое было с Новаком Джоковичем на Уимблдоне. Они играют с задержкой, и я не знаю, разрешено ли это по правилам. Не знаю точного правила, просто не знаю. Если меня вызывают, я прихожу, потому что не знаю, что будет дальше. Но нет, он вправе тратить своё время. Я почти ожидал этого. Мой тренер тоже. Каждый раз, когда я играл с ним, он поступал примерно так же», — приводит слова Фирнли TNT Sports.

