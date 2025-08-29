Скидки
Теннис

Соболенко: не люблю смотреть, как играю сама. Меня раздражает, как я выгляжу на корте

Соболенко: не люблю смотреть, как играю сама. Меня раздражает, как я выгляжу на корте
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она и её команда анализируют игру для подготовки к матчам с соперницами.

— Ты много смотришь записи своих матчей и матчей соперниц, чтобы понять, над чем стоит постоянно работать?
— Ну, эту часть я оставляю команде. Я не люблю смотреть, как играю сама. Меня раздражает, как я выгляжу на корте, потому что это совсем другое, это очень агрессивно и мне каждый раз неловко. Хотя я понимаю, что именно такой мне и нужно быть, чтобы добиваться успеха. Но при подготовке к матчам я смотрю соперниц, просто чтобы знать, чего ждать. А после матчей команда со мной разговаривает и говорит: «Окей, вот это не сработало, вот это было очень хорошо, здесь надо прибавить, и вот что будем делать завтра». У меня отличная команда, которая занимается этим, – приводит слова Соболенко Boardroom.

На проходящем ныне US Open — 2025 Арина Соболенко уже вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала соревнований она поборется с канадкой Лейлой Фернандес, матч состоится в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.

