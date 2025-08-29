Скидки
Главная Теннис Новости

Рыбакина — Радукану: казахстанская теннисистка в сете от выхода в четвёртый круг US Open

Сегодня, 29 августа, в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 36-й номер рейтинга Эмма Радукану из Великобритании. После первого сета счёт 6:0 в пользу представительницы Казахстана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рыбакиной и Радукану.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
1 		2
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Елены. Она разгромила Эмму в Сиднее-2022 (6:0, 6:1).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
