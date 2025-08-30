«Восхищаюсь её грациозностью и скромностью». Байлз — о посещении матча Гауфф на US Open
Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» Кори Гауфф после того, как посетила её матч второго круга на US Open — 2025. Кори обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
49
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Очевидно, что Коко Гауфф невероятная, потрясающая, и это уникальная возможность в жизни, поэтому для меня большая честь наблюдать за ней на родной земле и видеть магию чернокожих девушек. Восхищаюсь её грациозностью и скромностью. Она удивительна как на корте, так и вне его. Думаю, это многое говорит о том, какая она человек, поэтому для меня честь видеть это лично», — приводит слова Байлз Olympics.com.
