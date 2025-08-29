Скидки
Теннис

Елена Рыбакина — Эмма Радукану, результат матча 29 августа, счёт 2:0, 3-й круг US Open

Елена Рыбакина разгромила Эмму Радукану и вышла в четвёртый круг US Open — 2025
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Рыбакина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Комментарии
