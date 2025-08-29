Елена Рыбакина разгромила Эмму Радукану и вышла в четвёртый круг US Open — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге она обыграла победительницу US Open — 2021 Эмму Радукану из Великобритании (36-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Рыбакина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Радукану два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал соревнований Елена Рыбакина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Жасмин Паолини (Италия).