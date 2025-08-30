«Она помогла мне выстоять». Гауфф — о присутствии Байлз на её матче на US Open — 2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о присутствии своей соотечественницы семикратной олимпийской чемпионки, 23-кратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Симоны Байлз на её матче второго круга на US Open — 2025. Кори обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
«Честно говоря, я увидела её, и не знаю, находится ли она там наверху, но она помогла мне выстоять. Я просто думала: «Если она может идти по шестидюймовому бревну и делать это под таким огромным давлением, значит, я могу попасть мячом на этот корт». Это привнесло мне немного спокойствия, зная её историю и все те испытания, через которые она прошла психологически, поэтому она — вдохновение, и её присутствие определённо помогло мне», — сказала Гауфф в интервью на корте.
