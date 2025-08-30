Скидки
«Она помогла мне выстоять». Гауфф — о присутствии Байлз на её матче на US Open — 2025

Аудио-версия:
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о присутствии своей соотечественницы семикратной олимпийской чемпионки, 23-кратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Симоны Байлз на её матче второго круга на US Open — 2025. Кори обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Честно говоря, я увидела её, и не знаю, находится ли она там наверху, но она помогла мне выстоять. Я просто думала: «Если она может идти по шестидюймовому бревну и делать это под таким огромным давлением, значит, я могу попасть мячом на этот корт». Это привнесло мне немного спокойствия, зная её историю и все те испытания, через которые она прошла психологически, поэтому она — вдохновение, и её присутствие определённо помогло мне», — сказала Гауфф в интервью на корте.

