Алькарас — Дардери: испанец выиграл 1-й сет матча 3-го круга US Open — 2025

В эти минуты в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 34-й номер рейтинга 23-летний представитель Италии Лучано Дардери. Испанец выиграл первый сет — 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 28 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что ранее спортсмены не встречались друг с другом на турнирах АТР.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира был сильнее американца Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.